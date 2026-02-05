Våt- og tørrstøvsuger NT 75/1 Me Ec H Z22
Sertifisert med ATEX-direktivet 2014/34/EU, sikkerhetsstøvsugeren NT 75/1 Me Ec H Z22 i støvklasse H er egnet for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder som er angitt i sone 22.
Oppgrader dine sikkerhetstiltak med NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren. Denne støvsugeren er sertifisert i henhold til EU-bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU av det anerkjente testinstituttet IBExU, og den er perfekt for eliminering av brennbart og annet støv i eksplosive områder av sone 22. Med den kraftige og børsteløse EC-motoren kan du være trygg på at støvsugeren har en levetid på hele 5000 timer. NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren har en 75-liters beholder i rustfritt stål og et robust chassis med justerbart skyvehåndtak. Dette gjør det enkelt å fjerne store mengder støv, grov smuss eller væske fra faresonen. Med det medfølgende sikkerhetsfiltersettet kan du være sikker på at det oppsugde materialet blir kastet på en trygg måte. Filteret er spesielt motstandsdyktig og langvarig takket være det spesielle PTFE-belegget, og det garanterer en imponerende støvoppbevaringsevne på 99,995 %. Med NT 75/1 Me Ec H Z22 støvsugeren kan du være trygg på at du har det rette verktøyet for å håndtere farlig støv i eksplosive områder. Denne støvsugeren kombinerer kraft, sikkerhet og pålitelighet for å sikre en effektiv rengjøring og beskyttelse av dine arbeidsmiljøer.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for sone 22 i henhold til ATEX-direktiv 2014/34/EU (testinstitutt IBExU).Høyeste grad av brukersikkerhet i potensielt eksplosive områder i sone 22. Egnet for fjerning av farlige typer støv klassifisert som støvklasse H.
Slitesterk og med lang levetid (5000 timer).
Antistatisk systemKontinuerlig antistatisk system med antistatisk tilbehør.
Sikkerhetsklassifisert flatfilter.
- Garantert støvretensjonsnivå på 99,995%.
- Ekstra slitesterk og holdbar takket være PTFE-belegg.
- Godkjent for støvsuging av farlige typer støv klassifisert som støvklasse H.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|61
|Støvsuger (mBar/hPa)
|220 / 22
|Beholderkapasitet (l)
|75
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 1000
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydnivå (dB)
|76
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|25,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|31,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Sikkerhetsfilterpose: 1 Stk
- Sugeslange lengde: 4 m
- Sugeslange type: elektrisk ledende
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Rustfritt stål
- Vinkelrør: elektrisk ledende
- Filterpose materiale: Fleece
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Beholder i rustfritt stål
- Flatfilter: Fiberglass
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Antistatisk system
- Beskyttelsesklasse: L
- Hjul med brems
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Rustfritt stål
Bruksområder
- Sikkerhetsstøvsuger for bruk i sone 22, potensielt eksplosive områder.
- Sikkerhetssuger i støvklasse H for sikker fjerning av helsefarlig og kreftfremkallende støv
