Oppgrader dine sikkerhetstiltak med NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren. Denne støvsugeren er sertifisert i henhold til EU-bindende ATEX-direktiv 2014/34/EU av det anerkjente testinstituttet IBExU, og den er perfekt for eliminering av brennbart og annet støv i eksplosive områder av sone 22. Med den kraftige og børsteløse EC-motoren kan du være trygg på at støvsugeren har en levetid på hele 5000 timer. NT 75/1 Me Ec H Z22 sikkerhetsstøvsugeren har en 75-liters beholder i rustfritt stål og et robust chassis med justerbart skyvehåndtak. Dette gjør det enkelt å fjerne store mengder støv, grov smuss eller væske fra faresonen. Med det medfølgende sikkerhetsfiltersettet kan du være sikker på at det oppsugde materialet blir kastet på en trygg måte. Filteret er spesielt motstandsdyktig og langvarig takket være det spesielle PTFE-belegget, og det garanterer en imponerende støvoppbevaringsevne på 99,995 %. Med NT 75/1 Me Ec H Z22 støvsugeren kan du være trygg på at du har det rette verktøyet for å håndtere farlig støv i eksplosive områder. Denne støvsugeren kombinerer kraft, sikkerhet og pålitelighet for å sikre en effektiv rengjøring og beskyttelse av dine arbeidsmiljøer.