Våt- og tørrstøvsuger NT 611 Eco K (LV) (8)
Kommersiell våt- og tørrstøvsuger med én motor og 55-liters tankkapasitet for alle bruksområder innen håndverk, handel og rengjøring. Leveres med grovfilter, tilbehør i C-ID 40, tilbehørsholder, gummibelagt strømkabel og integrert skittenvannspumpe. Når beholderen er full, slås maskinen automatisk av. Et spesielt filtersystem tillater veksling mellom våt- og tørrstøvsuging uten å fjerne filteret, hvis det valgfrie, flate filteret benyttes som hovedfilter for støvsuging av f.eks. tørt støv. Mekanisk filterrister for tørrstøvsuging (med valgfritt flatt filter).
Våt- og tørrstøvsugeren, NT 611 Eco K, er en svært brukervennlig og fleksibel maskin med generelle bruksområder innen f.eks. handelsnæringen og for rengjøringsbyråer. Den integrerte skittenvannspumpen fjerner store mengder vann fra tanken, for kontinuerlig våtstøvsuging. En svært praktisk funksjon for denne maskinen er det flate, foldefilteret (tilvalg) som tilbyr forskjellige viktige fordeler.* Brukeren kan veksle mellom våt- og tørrstøvsuging uten avbrudd, fordi filteret alltid er over væskenivået.* Det er rask og enkel tilgang til filteret siden det ikke er nødvendig å fjerne motorhodet først.* Det flate foldefilteret (tilvalg) øker beholderens nyttevolum, fordi det ikke opptar noe særlig plass vertikalt i beholderen. Den elektroniske overvåkingen av beholdernivået sørger for at viftemotoren kobler ut når maksimalt væskenivå er nådd. Maskinen har to store hjul i bakkant og to mindre trinsehjul foran, som gir god stabilitet og manøvrerbarhet. Maskinen er også lett nok til at den kan bæres uten vansker. En stor av/på-bryter og oppbevaringsplass for kabelen og tilbehør, gjør maskinen enda mer praktisk.
Egenskaper og fordeler
Integrert pumpe for skittent vannFor kontinuerlig arbeid kan store mengder væske tømmes via dreneringspumpen.
TappeslangeOppsamlet væske er enkel å tømme via en slange.
Integrert filter for grov smuss, som beskytter turbinenBeskytter turbinen mot skader forårsaket av grov smuss og små deler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s)
|57
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23,5
|Beholderkapasitet (l)
|55
|Nominell inngangseffekt (W)
|maks. 2350
|Kapasitet på lensepumpe (W)
|1100
|Standard nominell bredde ( )
|DN 40
|Lengde på ledning (m)
|10
|Lydnivå (dB)
|63
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|23
|Mål (L x B x H) (mm)
|570 x 430 x 860
Scope of supply
- Sugeslange lengde: 4 m
- Vinkelrør: Plast
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 550 mm
- Sugesrør materiale: Stål, forkrommet
- Bredde på våt-/tørrgulvdyse: 360 mm
- Fugemunnstykke
- Grovsmussfilter
- Tappeslange (oljebestandig)
- Uttakbar vannpumpe
- Parkeringsbrems
- Skyvehåndtak
Utstyr
- Automatisk stopp ved maks nivå
- Beholdermateriale: Plast
- Klipssystem for slangeforlengelse
- Automatisk på-/ avbryter
- Solid støtfanger
- Beskyttelsesklasse: L
- Vedlikeholdsfri sugeturbin: 1 Stk
Videoer
Bruksområder
- Byggeplasser
- Industri
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.