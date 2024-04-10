Vannbehandlingssystem WRB 2000 Bio
Biologisk rensing av avløpsvann: WRB 2000 Bio omdanner opptil 2000 l forurenset avløpsvann fra bilvaskeanlegg til friskt gjenvunnet vann per time og returnerer det til sirkulasjonssystemet. Alt dette uten kjemikalier.
Opptil 98 prosent av ferskvannet kan spares i bil- og nyttekjøretøyvaskeanlegg med det biologiske avløpsrensesystemet WRB 2000 Bio fra vår partner aquadetox. I en naturlig prosess renser systemet opptil 2000 liter forurenset avløpsvann per time og returnerer det til bilvaskeanleggets vannkretsløp som behandlet, gjenvunnet vann. Vannet, som er fullstendig renset uten kjemiske tilsetningsstoffer, imponerer med sin høye kvalitet – det er ingen uklarhet eller lukt. Takket være det kompakte designet kan WRB 2000 Bio til og med installeres i trange rom og uten omfattende jordarbeider. Ingen plass til et underjordisk anlegg? Ikke noe problem: Vår komplette avløpsrenseteknologi kan enkelt installeres over bakken. For enda større fleksibilitet og mobilitet tilbyr vi vår velprøvde bassengteknologi – inkludert WRB Bio – som en nøkkelferdig plug-and-play-beholderløsning. Bare velg riktig størrelse (6, 9 eller 12 meter) og dra nytte av en rask, plassbesparende installasjon som kan utføres hvor som helst.
Egenskaper og fordeler
Biologisk rensing av avløpsvann
- Gjennom bruk av BioCubes som inneholder mikroorganismer.
- Uten bruk av flokkuleringsmidler og andre kjemikalier.
Utmerket kvalitet på resirkulert vann
- Ingen uklarhet eller lukt.
- Sparer opptil 98 % ferskvann.
Bærekraftig bruk av verdifulle ressurser
- Utmerket kost/nytte-forhold.
- En langsiktig investering for flere fordeler.
Kompakt design
- Kan til og med installeres der plassbesparing er en prioritet.
- Eksisterende grusfiltre kan enkelt ettermonteres.
- Ettermontering uten kostbart grunnarbeid.
Med typegodkjenning
- Maksimal gjenvinning i samsvar med vedlegg 49 i Avløpsvannsforskriften (AbwV).
- Oljeseparator ikke nødvendig.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Flytytelse (l/t)
|2000
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Mål (L x B x H) (mm)
|2000 x 1000 x 2100
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- For biologisk avløpsrensing i automatiske bil- og nyttekjøretøyvaskerier og selvbetjeningsvaskeanlegg