Oppfyller de høye sikkerhetsstandardene i hygienisk sensitive områder: Vårt svært effektive HEPA 14-filter, sertifisert i henhold til teststandarden DIN EN 1822:2019, imponerer med en separasjonsgrad på 99,995 prosent og holder tilbake selv små partikler på noen få mikrometer. Selv aerosoler, virus og bakterier absorberes pålitelig og nesten fullstendig, og slippes ikke ut igjen i luften.