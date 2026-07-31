Ad-on kit slamsuger
For tilkobling til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere: Kraftig slamsuger for ettermontering av høytrykksvaskere til avløpspumper.
Slamsugeren egner seg for sikker suging av slam, sand, smuss, alger og steiner opptil en størrelse på 20 mm. Når den kobles til høytrykksslangen på Kärcher høytrykksvaskere, kan den brukes som en smusspumpe. Den kraftige slamsugeren håndterer smussvolumer mellom 8 000 og 18 000 liter per time. Med M 22 × 1,5-tilkobling for høytrykksslangen. 3,6 meter lang sugeslange med NW 37, egnet for høytrykksvaskere med dysestørrelse ≤ 050 (standardversjon 6.415-935.0 er installert). For høytrykksvaskere med dysestørrelse 040, bruk dyse 6.415-934.0. For høytrykksvaskere med dysestørrelse 060, bruk dyse 6.415-936.0.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|2,8
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- HD 10/20--4 Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
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- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus - 400 V
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 4/11 HD C Bp Battery
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- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
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- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
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- HD 6/15 G
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
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- HD 7/10 CXF
- HD 7/11--4 M Classic
- HD 7/14-4 M
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- HD 7/15 G
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- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G
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- HD 9/20--4 Classic
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- HD 9/23 De Tr1
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- HD 9/23 Ge Tr1
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