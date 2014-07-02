Add-on kit Gummileppe

For glatte gulv innendørs. Nalen øker sugeevnen til FRV 30 og minimerer mengden vann som blir igjen. Dette betyr at gulvet er tørt på bare noen få minutter.

Nalen til FRV 30 anbefales for bruk på glatte gulv innendørs. Den øker sugeevnen og reduserer mengden vann som blir igjen til et minimum. Dette betyr at innendørsgulvet er tørt på bare noen få minutter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
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