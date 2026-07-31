Automatisk slangetrommel, lakkert, 20 m

Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykksslange) Kärcher HD slangestikksystem

Automatisk slangeoppruller av slitesterk plast. Lakkert stålbrakett. Passer til 20 m høytrykksslange.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 20
Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 250
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 11,2

Scope of supply

  • Slangetrommel
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