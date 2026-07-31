Automatisk slangetrommel, lakkert basaltgrå, 20 m

Automatiske slangeopprullere gir høyeste nivå av sikkerhet og bekvemmelighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. For eksempel: bestillingsnr. 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) eller bestillingsnr. 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 20
Temperatur (°C) maks. 130
Farge antrasitt
Vekt inkludert emballasje (kg) 16,9

Scope of supply

  • Slangetrommel

Videoer

Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.