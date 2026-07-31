Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast, 20 m

Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.

Automatisk slangeoppruller for 20 m høytrykksslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 20
Temperatur (°C) maks. 100
Maks. trykk (bar) 200
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 13,3

Scope of supply

  • Slangetrommel

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