Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 20 m
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Lengde (m)
|20
|Temperatur (°C)
|maks. 150
|Maks. trykk (bar)
|200
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|16,4
Scope of supply
- Slangetrommel
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 13/12 ST
- HD 13/12 ST H
- HD 13/12-4 ST
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/16 ST
- HD 6/16 ST H
- HD 6/16-4 MX
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 ST
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18 C
- HD 7/20
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/16 ST
- HD 9/16 ST H
- HD 9/18 M
- HD 9/18-4 ST
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 901 B
- HDC 20/16 C
- HDC 20/16 C H
- HDC 20/8 C
- HDC 20/8 C H
- HDC 40/60 S
- HDC 40/8 S
- HDC 60/16 S
- HDC 60/8 S
- HDC 80/16 S
- HDC 80/8 S
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/14 -4ST Bensin
- HDS 12/14 -4ST Bensin LPG
- HDS 12/14 ST ECO*EU-II
- HDS 12/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 12/14-4 ST Eco
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/24 PE Cage
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 550 C
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/14-4 ST 400V/3PH/50Hz (BV)
- HDS 9/14-4 ST Eco
- HDS 9/16 ST Bensin LPG
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
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