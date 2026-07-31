Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 20 m

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 20
Temperatur (°C) maks. 150
Maks. trykk (bar) 200
Vekt inkludert emballasje (kg) 16,4

Scope of supply

  • Slangetrommel
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