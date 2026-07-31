Automatisk slangetrommel, rustfritt stål, 40 m

Automatiske slangetromler tilbyr den høyeste grad av sikkerhet og brukervennlighet for opp- og avrulling av høytrykksslanger. Kompatibel høytrykksslange, f.eks. bestillingsnummer 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x tilkoblingssett for slangetrommel).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Lengde (m) 40
Temperatur (°C) maks. 150
Maks. trykk (bar) 250
Vekt inkludert emballasje (kg) 52

Scope of supply

  • Slangetrommel
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