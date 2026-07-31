Automatisk slangetrommelsett for HDS M/S
Automatisk slangeoppruller som et komplett festesett som er enkelt å montere. Passer for HDS medium og super klasse. For maksimal komfort ved opp- og avrulling av høytrykksslangen.
Den automatiske slangetrommelen gir maksimal komfort ved opp- og avvikling av høytrykksslangen. Den er egnet for HDS medium- og superklassen og er svært enkel å montere takket være det praktiske komplette festesettet. Den beholder alle enhetsfunksjoner. Slangetrommelen kan enkelt tas av for transport. Festesettet inneholder en automatisk slangetrommel, en høytrykksslange, samt alle nødvendige tilkoblingsdeler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|32,5
Scope of supply
- Slangetrommel
- Høytrykks- og tilkoblingsslange
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedel.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.