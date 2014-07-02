Avstandsstykke (inkluderer dyseskruer)
Garanterer konstant sikkerhetsklarering, f.eks. for dekk og rammeverk. Hjelper og beskytter mot skader på sensetive områder. Monteres direkte på strålerør.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 DE
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS *EU-I
- HD 20/15-4 CAGE PLUS*EU-I
- HD 22/15-4 Cage Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/14 C+ FR30
- HD 5/14 CX
- HD 5/14 CX PLUS *EU
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 6/16-4 MX
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/17-4 Cage Classic
- HD 7/18-4 MX
- HD 801 B
- HD 801 B Cage
- HD 9/18 M
- HD 901 B
- HDS -E 8/16-4M 24KW
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4M 60Hz
- HDS 1000 DE (Diesel)
- HDS 1195-4 S Eco
- HDS 1195-4 SX Eco
- HDS 12/18 -4SX
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 S 60 Hz
- HDS 13/20 -4SX
- HDS 13/20 -4SX *EU-II
- HDS 13/20-4 S
- HDS 2000 SUPER - 400V
- HDS 2000 Super
- HDS 5.0/30-4 S Ec
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 558 C Eco
- HDS 558 CSX Eco
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 695-4 M Eco
- HDS 695-4 MX Eco
- HDS 7/16 C
- HDS 798 CSX
- HDS 8/16-4E 12kW
- HDS 8/16-4E 24kW
- HDS 8/17 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4M
- HDS 801 B
- HDS 801 Bensin
- HDS 801 E 12 KW
- HDS 801 E 24 KW
- HDS 895-4 M Eco
- HDS 895-4 MX Eco
- HDS 9/18-4M
- HDS 995-4 M Eco
- HDS Super M Eco
- HDS Super MX Eco
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW