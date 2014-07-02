Avstandsstykke (inkluderer dyseskruer)

Garanterer konstant sikkerhetsklarering, f.eks. for dekk og rammeverk. Hjelper og beskytter mot skader på sensetive områder. Monteres direkte på strålerør.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1