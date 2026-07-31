Denne LED-arbeidslampen er spesielt utviklet for direkte montering på dyser til væske-til-pellet (L2P)-maskiner og forbedrer belysningen av arbeidsområdet. Dårlige lysforhold kan svekke resultatene av rengjøringsarbeidet. Med en lysstrøm på 170 lumen gir LED-lampen optimal belysning og forbedrer sikten i minst fem arbeidstimer. Alt som kreves for montering er å feste den til dysen. Takket være den lave vekten påvirker ikke lampen maskinens håndtering. Arbeidslampen er også vanntett. Ett CR123 litiumionbatteri er inkludert i leveransen; ekstra batterier er tilgjengelige separat.