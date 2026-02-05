Bilbørstesett
Sett for rengjøring av interiør i bil, som dashboardet, fotmatter og andre overflater. Passer til alle Home & Garden grovstøvsugere.
Settet inkluderer to børster, en hard og en myk. Den harde børsten er ideell for rengjøring av fotmatter og bilseter, mens den myke børsten er ideell på skånsom rengjøring av for eksempel dashboardet og konsoller. Settet passer til alle Kärcher Home & Garden grovstøvsugere.
Egenskaper og fordeler
Passer til alle Kärcher Home & Garden grovstøvsugere
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (-del)
|2
|Standard nominell bredde (mm)
|35
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 70 x 41
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Bagasjerom
- Bilseter
- Baksete
- Fotbrønn
- Dashboard i bil
- Midtkonsoll
- Møbeltrekk
- Tekstilmøbler
- Sensitive overflater