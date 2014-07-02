Med en arbeidsbredde på 90 millimeter er den praktiske bilrengjøringsdysen utviklet spesielt for rask og grundig rengjøring av bilens interiør. Den flate, vinklede formen forenkler støvsuging av fotbrønnen, gulvmatter, seter, trekk og bagasjerom. Bilrengjøringsdysen er laget av plast og passer til alle våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher med manifold i DN 35.