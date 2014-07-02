Bildyse, DN 35, 90 mm
Flat, vinklet, praktisk bilrengjøringsdyse i plast, DN 35, designet for alle Kärcher våt- og tørrstøvsugere med bøyde munnstykker. Arbeidsbredde: Ca. 90 mm.
Med en arbeidsbredde på 90 millimeter er den praktiske bilrengjøringsdysen utviklet spesielt for rask og grundig rengjøring av bilens interiør. Den flate, vinklede formen forenkler støvsuging av fotbrønnen, gulvmatter, seter, trekk og bagasjerom. Bilrengjøringsdysen er laget av plast og passer til alle våt- og tørrstøvsugere fra Kärcher med manifold i DN 35.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Bredde (mm)
|90
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|240 x 130 x 100
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Bruksområder
- Spesielt utviklet for grundig rengjøring av kjøretøyinteriør