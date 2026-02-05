Bilrengjøringsett VC
Med bilrengjøringsettet for VC 4, VC 6 og VC 7-modellene, rengjør du kjøretøyets interiør på et øyeblikk.
Det brede møbelmunnstykket gir rask og effektiv rengjøring av trekk og seter i bilen. Den fleksible forlengelsesslangen er ideell for rengjøring av steder som er vanskelig tilgjengelige som sprekker, og det lange og fleksible fugemunnstykket når også trange steder.
Egenskaper og fordeler
Fleksibelt fugemunnstykke
Fleksibel forlengelsesslange
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Bilinteriør
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Bilseter