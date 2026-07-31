Det brede bruksområdet til Kärcher Home & Garden våt- og tørrstøvsugere utvides ytterligere med dette blåseadaptersettet. Ved å koble sugeslangen til blåsefunksjonen, kan enheten enkelt blåse opp luftmadrasser, svømmebasseng, badeleker eller gummibåter. Når sugeslangen kobles til apparatets sugeinntak, suges luften automatisk ut igjen, slik at du slipper å presse ut luften manuelt. Tilbehørssettet inneholder en adapter for tilkobling til sugeslangen, samt tre forskjellige dysestørrelser (S, M og L) som er kompatible med ventilene på en rekke oppblåsbare produkter.