Blade set RCX

Egenskaper og fordeler
Enkel å tilpasse
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 12
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 36 x 18 x 1
Kompatible maskiner
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