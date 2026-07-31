Børstesett børstevalse
Sett med fire børster i to forskjellige farger for å skille bruksområdene, f.eks. på kjøkken og bad.
Egenskaper og fordeler
Materiale av høy kvalitet i busten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|26 x 26 x 40
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Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Arbeidsflater på kjøkkenet
- Avløp
- Vask
- Armaturer
- WC
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
- Baderom