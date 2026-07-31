Børstesett børstevalse

Sett med fire børster i to forskjellige farger for å skille bruksområdene, f.eks. på kjøkken og bad.

Egenskaper og fordeler
Materiale av høy kvalitet i busten.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 26 x 26 x 40

Videoer

Bruksområder
  • Arbeidsflater på kjøkkenet
  • Avløp
  • Vask
  • Armaturer
  • WC
  • Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).
  • Baderom