Bøy med luftstrømregulator, T, DN 35, plast, antistatisk, klips 2.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden
Antistatiske, ergonomiske bøyninger med luftstrømregulator i størrelse DN 35 for tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 2.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.
Takket være sine antistatiske egenskaper reduserer DN 35-plastbøyen den elektrostatiske ladningen under støvsuging, mens den integrerte luftstrømregulatoren reduserer glidekreftene ved rengjøring av gulvbelegg med høy luv eller svært tett tekstil. Bøyen er ergonomisk optimal og ligger derfor svært komfortabelt i hånden. Den har en klips 2.0-tilkobling og sikrer derfor generelt kompatibilitet med tørrstøvsugere produsert etter 2017. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Materiale
|Plast
|Versjon
|Antistatisk
|Tilkobling i enden av tilbehøret
|Kjegle
|Tilkobling til sugeslange¹⁾
|Klipp 2.0
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|285 x 90 x 52
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