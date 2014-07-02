Takket være sine antistatiske egenskaper reduserer DN 32-plastbøyen den elektrostatiske ladningen under støvsuging, mens den integrerte luftstrømregulatoren reduserer glidekreftene ved rengjøring av tekstilgulvbelegg med høy luv eller svært tett tekstilbelegg. Bøyen har en klips 1.0-tilkobling i slangeenden og sikrer dermed generelt kompatibilitet med våt- og tørrstøvsugere produsert frem til 2016. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.