Bøy med luftstrømregulator, T/NT, DN 32, plast, antistatisk, klips 1.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden
DN 32 antistatisk plastbøy med luftstrømregulator for tørrstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere. Klips 1.0-tilkobling i slangeenden, konisk tilkobling i tilbehørsenden.
Takket være sine antistatiske egenskaper reduserer DN 32-plastbøyen den elektrostatiske ladningen under støvsuging, mens den integrerte luftstrømregulatoren reduserer glidekreftene ved rengjøring av tekstilgulvbelegg med høy luv eller svært tett tekstilbelegg. Bøyen har en klips 1.0-tilkobling i slangeenden og sikrer dermed generelt kompatibilitet med våt- og tørrstøvsugere produsert frem til 2016. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Standard nominell bredde ( )
|DN 32
|Materiale
|Plast
|Versjon
|Antistatisk
|Tilkobling i enden av tilbehøret
|Kjegle
|Tilkobling til sugeslange¹⁾
|Klipp 1.0
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 75 x 50