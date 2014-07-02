Bøy med luftstrømregulator, T/NT, DN 32, plast, antistatisk, klips 1.0 i slangeenden, konus i tilbehørsenden

DN 32 antistatisk plastbøy med luftstrømregulator for tørrstøvsugere og våt- og tørrstøvsugere. Klips 1.0-tilkobling i slangeenden, konisk tilkobling i tilbehørsenden.

Takket være sine antistatiske egenskaper reduserer DN 32-plastbøyen den elektrostatiske ladningen under støvsuging, mens den integrerte luftstrømregulatoren reduserer glidekreftene ved rengjøring av tekstilgulvbelegg med høy luv eller svært tett tekstilbelegg. Bøyen har en klips 1.0-tilkobling i slangeenden og sikrer dermed generelt kompatibilitet med våt- og tørrstøvsugere produsert frem til 2016. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Standard nominell bredde ( ) DN 32
Materiale Plast
Versjon Antistatisk
Tilkobling i enden av tilbehøret Kjegle
Tilkobling til sugeslange¹⁾ Klipp 1.0
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 290 x 75 x 50