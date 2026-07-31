For komfortabel støvsuging, spesielt ved mye fint støv: elektrisk ledende, svært ergonomisk DN 35 plastbøy for våt- og tørrstøvsugere. Bøyen er egnet for bruk med sugeslanger med clip 2.0-tilkobling, som vanligvis er kompatible med støvsugere produsert fra 2017 og utover. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.