Bøy, NT, DN 35, plast, klips 1.0 på slangeenden, konus på tilbehørsenden

DN 35 plastbøy for våt- og tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 1.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.

Plast DN 35 bøy for bruk med våt- og tørrstøvsugere med sugeslanger utstyrt med en klips 1.0-tilkobling og derfor generelt kompatibel med støvsugere produsert frem til 2016. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Materiale Plast
Tilkobling i enden av tilbehøret Kjegle
Tilkobling til sugeslange¹⁾ Klipp 1.0
Farge svart
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 245 x 70 x 50

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