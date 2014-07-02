Plast DN 35 bøy for bruk med våt- og tørrstøvsugere med sugeslanger utstyrt med en klips 1.0-tilkobling og derfor generelt kompatibel med støvsugere produsert frem til 2016. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.