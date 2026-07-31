Bøy, NT, DN 35, plast, klips 2.0 på slangeenden, konus på tilbehørsenden

Ergonomisk DN 35 plastbøy for våt- og tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 2.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.

Takket være den ergonomiske designen ligger DN 35 plastbøyen for våt- og tørrstøvsugere perfekt i hånden når du støvsuger. Den er egnet for bruk med sugeslanger med clip 2.0-tilkobling, som vanligvis er kompatible med støvsugere produsert fra 2017 og utover. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall (Stk) 1
Standard nominell bredde ( ) DN 35
Materiale Plast
Tilkobling i enden av tilbehøret Kjegle
Tilkobling til sugeslange¹⁾ Klipp 2.0
Farge antrasitt
Vekt (kg) 0,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 180 x 60 x 60

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