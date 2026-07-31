Takket være den ergonomiske designen ligger DN 35 plastbøyen for våt- og tørrstøvsugere perfekt i hånden når du støvsuger. Den er egnet for bruk med sugeslanger med clip 2.0-tilkobling, som vanligvis er kompatible med støvsugere produsert fra 2017 og utover. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.