Bøy, NT, DN 35, plast, klips 2.0 på slangeenden, konus på tilbehørsenden
DN 35 plastbøy for våt- og tørrstøvsugere. Utstyrt med klips 2.0-tilkobling i slangeenden og konisk tilkobling i tilbehørsenden.
DN 35 plastbøy for våt- og tørrstøvsugere. Egnet for bruk med sugeslanger med clip 2.0-tilkobling, som vanligvis er kompatible med støvsugere produsert fra 2017 og utover. Tilbehørsenden har også en konisk tilkobling, som kan brukes til å koble til sugerøret eller sugedysene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall (Stk)
|1
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Materiale
|Plast
|Tilkobling i enden av tilbehøret
|Kjegle
|Tilkobling til sugeslange¹⁾
|Klipp 2.0
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|295 x 85 x 51
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