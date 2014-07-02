Borkarbiddyse, for maskiner opptil 1000 l/t

(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
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