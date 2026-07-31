Bryterbart gulvmunnstykke, DN 35, bredde 280 mm, basaltgrå, med parkeringskrok, egnet for tekstil og harde overflater

For rengjøring av tekstiler og harde overflater: basaltgrått plastmunnstykke med omkoblingsbart gulvmunnstykke med bredde på 280 mm og nominell størrelse DN 35. Har en praktisk parkeringskrok.