Bryterbart gulvmunnstykke, DN 35, bredde 280 mm, basaltgrå, med parkeringskrok, egnet for tekstil og harde overflater
For rengjøring av tekstiler og harde overflater: basaltgrått plastmunnstykke med omkoblingsbart gulvmunnstykke med bredde på 280 mm og nominell størrelse DN 35. Har en praktisk parkeringskrok.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Standard nominell bredde ( )
|DN 35
|Antall (Stk)
|1
|Bredde (mm)
|280
|Farge
|Grå
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|278 x 260 x 68
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