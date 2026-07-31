Bryterbart gulvmunnstykke, DN 35, bredde 280 mm, basaltgrå, med parkeringskrok, egnet for tekstil og harde overflater

For rengjøring av tekstiler og harde overflater: basaltgrått plastmunnstykke med omkoblingsbart gulvmunnstykke med bredde på 280 mm og nominell størrelse DN 35. Har en praktisk parkeringskrok.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Standard nominell bredde ( ) DN 35
Antall (Stk) 1
Bredde (mm) 280
Farge Grå
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,7
Mål (L x B x H) (mm) 278 x 260 x 68

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