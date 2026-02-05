Car & Bike - Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100
Utskiftbar disk med mikrofiberpad til vaskebørster WB 120 og WB 100. Velegnet til rengjøring av glatte overflater som maling, glass og plast.
Egenskaper og fordeler
Innovativ mikrofiberklut med borrelåsfeste
- Det første avtakbare og vaskbare trekket til en roterende børste til høytrykkspyler.
Svært skånsom rengjøring
- Ideell for rengjøring av delikate overflater som f.eks. maling.
Avtakbar og vaskbar
- Kan vaskes i maskin på 60 °C.
Valgfritt tilbehør
- Mer fleksibilitet med roterende vaskebørste.
Kompatibilitet
- Kan brukes med WB 120 roterende vaskebørste og den foregående modellen WB 100 vaskebørste.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 153 x 39
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Bruksområder
- Kjøretøy
- For rengjøring av motorsykkel og scooter.