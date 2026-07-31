Conversion kit 1 from high pressure hose

For å koble sammen Kärcher høytrykkvaskere med eksisterende høytrykkslange: Bruk EASY!Force conversion kit 1 med EASY!Force høytrykkspistol, sprøytelanse og alle nødvendige adaptere frem til dysen.

Det er også mulig å bruke den toppmoderne EASY!Force-teknologien med eksisterende høytrykksvaskere og høytrykksslanger fra Kärcher til lav pris med vårt EASY!Force Conversion Kit 1. Tilkoblingssettet inkluderer EASY!Force høytrykkspistol (4.118-005), en 1050 mm lang sprøytelanse (4.112-000) med EASY!Lock-tilkoblinger, adapter 8 (4.111-036) for høytrykksdyser med M 18 × 1,5-tilkobling, samt adapteren 12 (4.111-046) for høytrykksslange inkl. roterende kobling.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 2,2
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