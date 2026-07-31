Deksel for sugehodet til FC 5 gulvvasker

Det forbedrede sugehodedekselet gjør smussopptaket mer effektivt. For ettermontering på gule FC 5- gulvvaskere som ennå ikke er utstyrt med dette som standard.

Egenskaper og fordeler
Integrert trådløfter
  • Integrerte riller gjør det mulig med enda bedre oppsamling av hybelkaniner og andre grove partikler.
Bredere sugekanal
  • Effektiv oppsamling av større partikler som f.eks. hårballer.
Enkel å skifte ut
  • Det er raskt og enkelt å bytte til det nye dekselet.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge Gul
Vekt (kg) 0,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 300 x 100 x 34