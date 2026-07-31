Deksel for sugehodet til FC 5 gulvvasker
Det forbedrede sugehodedekselet gjør smussopptaket mer effektivt. For ettermontering på gule FC 5- gulvvaskere som ennå ikke er utstyrt med dette som standard.
Egenskaper og fordeler
Integrert trådløfter
- Integrerte riller gjør det mulig med enda bedre oppsamling av hybelkaniner og andre grove partikler.
Bredere sugekanal
- Effektiv oppsamling av større partikler som f.eks. hårballer.
Enkel å skifte ut
- Det er raskt og enkelt å bytte til det nye dekselet.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Gul
|Vekt (kg)
|0,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|300 x 100 x 34