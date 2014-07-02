Dobbelt strålerør, 960 mm

960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).

960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks arbeidstrykk (bar) 310
Lengde (mm) 960
Temperatur (°C) maks. 150
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
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