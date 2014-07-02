Dobbelt strålerør, 960 mm
960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).
960 mm dobbelt strålerør for variabel trykkjustering på håndtaket ved full vannmengde. Egnet for landbruk (f.eks. Ved rengjøring av stall).
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks arbeidstrykk (bar)
|310
|Lengde (mm)
|960
|Temperatur (°C)
|maks. 150
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,6
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