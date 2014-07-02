Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h

For høytrykk.

Dyseinnsats for rengjøringsmiddelinjektor 3.637-001 for høytrykkspåføring av rengjøringsmiddel. For høytrykksspylere med en vannmengde på opptil 1100 l/t.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter