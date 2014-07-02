Dysekobling

med vern for høytrykks- og kraftdyser.

For beskyttelse og tilkobling av Kärcher-powerdyser til sprøytelanser (M 18 x 1,5 IG).

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjenger M18 x 1,5
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter