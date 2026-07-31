Dysesett for FR, 400 l/t - 450 l/t
Maskinspesifikt dysesett bestående av kraftdyser og skrukoblinger. For optimal ytelse av Kärchers overflaterengjøringsmidler (400–450 l/t).
Maskinspesifikt dysesett bestående av kraftdyser og skrukoblinger. For optimal ytelse av Kärcher overflaterengjøringsmidler (400 til 450 l/t). Passer til følgende modeller: 2.640-679, 2.640-355 og 2.641-065.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 / 450
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,1