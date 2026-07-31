Dysesett for FR, 400 l/t - 450 l/t

Maskinspesifikt dysesett bestående av kraftdyser og skrukoblinger. For optimal ytelse av Kärchers overflaterengjøringsmidler (400–450 l/t).

Maskinspesifikt dysesett bestående av kraftdyser og skrukoblinger. For optimal ytelse av Kärcher overflaterengjøringsmidler (400 til 450 l/t). Passer til følgende modeller: 2.640-679, 2.640-355 og 2.641-065.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 400 / 450
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1