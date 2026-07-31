Dysesett for Inno/"Easy" skumsett

700-1000 l/h

Kärcher dysesett 090 inkluderer kraftdyser og dyseinnsats. Passer til Inno/Easy-Foam-sett 700–1000 l/t for optimal ytelse i skumsystemet.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Gjennomstrømning (l/t) 700 - 1000
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,1