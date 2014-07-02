Dysesett for våtblåseenhet 050

Består av sandvaskedyse og dyseinnsats, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022

Dette dysesettet forbedrer ytelsen til Kärchers våtblåsingstilbehør. Består av våtblåsingdyse og dyseinnsats. Kun i kombinasjon med våtblåsingstilbehør 4.762-010/-022.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,4
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