Dysesett for våtblåseenhet 050
Består av sandvaskedyse og dyseinnsats, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022
Dette dysesettet forbedrer ytelsen til Kärchers våtblåsingstilbehør. Består av våtblåsingdyse og dyseinnsats. Kun i kombinasjon med våtblåsingstilbehør 4.762-010/-022.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
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