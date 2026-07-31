Easy Foam skumsett med RM-injektor

Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 1,6
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