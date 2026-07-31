EASY!Force Ex

Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder og er designet for tungt arbeid: EASY!Force høytrykkspistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null.

Trygg, holdbar og praktisk: Den nye EASY!Force høytrykkspistolen mislykkes ikke i å imponere - selv når den brukes i eksplosjonsfarlige områder. Den helkeramiske ventilen gir fem ganger lenger levetid sammenlignet med andre høytrykkspistoler. Ved å utnytte rekylkraften til høytrykksstrålen, reduserer EASY!Force høytrykkpistolen holdekraften for brukeren til tilnærmet null.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,6
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