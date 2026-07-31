Trygg, holdbar og praktisk: Den nye EASY!Force høytrykkspistolen mislykkes ikke i å imponere - selv når den brukes i eksplosjonsfarlige områder. Den helkeramiske ventilen gir fem ganger lenger levetid sammenlignet med andre høytrykkspistoler. Ved å utnytte rekylkraften til høytrykksstrålen, reduserer EASY!Force høytrykkpistolen holdekraften for brukeren til tilnærmet null.