EASY!Force Ex
Godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige områder og er designet for tungt arbeid: EASY!Force høytrykkspistolen utnytter høytrykksstrålens rekylkraft for å redusere holdekraften til null.
Trygg, holdbar og praktisk: Den nye EASY!Force høytrykkspistolen mislykkes ikke i å imponere - selv når den brukes i eksplosjonsfarlige områder. Den helkeramiske ventilen gir fem ganger lenger levetid sammenlignet med andre høytrykkspistoler. Ved å utnytte rekylkraften til høytrykksstrålen, reduserer EASY!Force høytrykkpistolen holdekraften for brukeren til tilnærmet null.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|300
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,6