Høytrykkspistolen EASY!Force er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien. Ved å utnytte rekylkraften til høytrykksstrålen, reduserer EASY!Force høytrykkpistolen holdekraften for brukeren til tilnærmet null. Ventilens kule og tetningssete, laget av et robust keramisk materiale, er motstandsdyktige mot alle tenkelige fremmedpartikler. De keramiske ventilene gir en fem ganger lengre levetid sammenlignet med andre høytrykkspistoler.