EASY!Force høytrykkspistol

EASY!Force høytrykkspistolen bruker rekylkraften fra høytrykksstrålen til å redusere holdekraften til null, slik at brukeren kan jobbe avslappet og uten motstand.

Det banebrytende konseptet med EASY!Force høytrykkspistol sikrer at man kan arbeide uten å bli utmattet over lange perioder. Rekylkraften fra den høytrykkstrålen brukes til å redusere kraften operatøren må bruke for å holde pistolen til null. Når det gjelder holdbarhet, imponerer høytrykkspistolen med høykvalitetsmaterialer. Kulen og tetningssetet i den keramiske ventilen er mye hardere enn eventuelle fremmedlegemer. Den fullkeramiske ventilen sikrer også en levetid som er fem ganger lengre sammenlignet med andre høytrykkspistoler.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8

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