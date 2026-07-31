EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5

Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 × 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,2
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