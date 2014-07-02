Easy Press-høytrykkspistol, softgrip-håndtak

Easy Press-høytrykkspistol med softgrip-håndtak. For høytrykkslanger DN 6 og DN 8 med 11 mm svingdiameter.

Easy Press-høytrykkspistol med softgrip-håndtak. For høytrykkslanger DN 6 og DN 8 med 11 mm svingdiameter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8