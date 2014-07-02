Easy Press-høytrykkspistol, softgrip-håndtak
Easy Press-høytrykkspistol med integrert adapter for tilkobling til høytrykkslanger M 22 x 1,5.
Easy Press-høytrykkspistol med integrert adapter for tilkobling til høytrykkslanger M 22 x 1,5.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Temperatur (°C)
|maks. 155
|Maks. trykk (bar)
|300
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Strømningsvolum (l/t)
|maks. 2500
|Farge
|svart
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,9
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