Easy Press-høytrykkspistol, softgrip-håndtak

Easy Press-høytrykkspistol med integrert adapter for tilkobling til høytrykkslanger M 22 x 1,5.

Easy Press-høytrykkspistol med integrert adapter for tilkobling til høytrykkslanger M 22 x 1,5.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Temperatur (°C) maks. 155
Maks. trykk (bar) 300
Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Strømningsvolum (l/t) maks. 2500
Farge svart
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,9