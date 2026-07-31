"Easy" skumsett
HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0–5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
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