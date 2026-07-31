"Easy" skumsett

HP skumsystem for bruk med HD/HDS-maskiner for rengjøring og desinfisering. Skumdyse for tilkobling til lanse og HP kjemikalieinjektor med presis 0–5 % doseringsventil. Det maskinspesifikke dysesettet må bestilles separat.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5
Tilbehør
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