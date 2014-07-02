"Easy" skumsett med RM-injektor
Komplett, ferdig til bruk høytrykk skumsystem for bruk med. HD/HDS maskiner og desinfeksjon. Skumdyse for anslutning til strålerøret. Høytrykk kjemikalieinjektor med nøyaktig (0-5%) doseringsventil.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Tilslutningsgjenger
|M22 x 1,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|1,5
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