EasyFix engangskluter mini
Sett med 15 stk engangskluter til bruk med EasyFix Mini gulvmunnstykke for rask og hygienisk rengjøring av harde overflater.
15 stk engangskluter laget av høy kvalitet og absorberende materiale. Etter rengjøring kan kluten kastes i husholdningsavfallet, og gjør at man slipper å vask skitne kluter.
Egenskaper og fordeler
Praktisk borrelåssystem
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|Hvit
|Vekt (kg)
|0,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|270 x 118 x 3
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Harde gulv
- Veggfliser
- Vanskelig tilgjengelige områder (hjørner, sprekker, mellomrom, etc.).