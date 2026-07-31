EasyFix gulvrengjøringssett for SC 1

Med EasyFix gulvsett til SC 1 kan den håndholdte dampvaskeren raskt forvandles til en 2-i-1 dampmop.

Egenskaper og fordeler
Det er enkelt å feste EasyFix munnstykket til SC 1
  • EasyFix gulvmunnstykket kan raskt og enkelt kobles til enheten sammen med damprørene.
Praktisk borrelåssystem
  • Enkelt å feste gulvvaskekluten på gulvmunnstykket ved kun å trykke ned.
  • Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
  • Du slipper å komme i kontakt med skitten
Innovativ lamellteknologi
  • Lamellene sørger for at dampen fordeles jevnt over hele rengjøringsflaten og mikrofiberkluten.
Fleksibelt munnstykkefeste
  • Ergonomisk og effektiv rengjøring uavhengig av brukerens høyde.
  • Kommer til under møbler.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
  • Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Mikrofiber i høy kvalitet
  • Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
  • Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Farge svart
Vekt (kg) 0,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,8
Mål (L x B x H) (mm) 517 x 43 x 40
Bruksområder
  • Harde gulv
  • Veggfliser