EasyFix gulvrengjøringssett for SC 1
Med EasyFix gulvsett til SC 1 kan den håndholdte dampvaskeren raskt forvandles til en 2-i-1 dampmop.
Egenskaper og fordeler
Det er enkelt å feste EasyFix munnstykket til SC 1
- EasyFix gulvmunnstykket kan raskt og enkelt kobles til enheten sammen med damprørene.
Praktisk borrelåssystem
- Enkelt å feste gulvvaskekluten på gulvmunnstykket ved kun å trykke ned.
- Gulvkluten sitter godt, og løsner ikke under rengjøring.
Fotlapp på gulvklut
- Du slipper å komme i kontakt med skitten
Innovativ lamellteknologi
- Lamellene sørger for at dampen fordeles jevnt over hele rengjøringsflaten og mikrofiberkluten.
Fleksibelt munnstykkefeste
- Ergonomisk og effektiv rengjøring uavhengig av brukerens høyde.
- Kommer til under møbler.
Gulvkluten dekker hele gulvmunnstykket perfekt.
- Enkel rengjøring av hjørner, kanter og områder hvor det kan være vanskelig å komme til.
Mikrofiber i høy kvalitet
- Optimal smussløsning og et høyt nivå av smussopptak for grundige rengjøringsresultater på alle harde overflater.
- Kan vaskes i maskin på 60 °C uten skyllemiddel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|0,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|517 x 43 x 40
Kompatible maskiner
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Harde gulv
- Veggfliser