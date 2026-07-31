eco!Booster JET TR 040

eco!Booster leverer 50% større områdeytelse sammenlignet med Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 040).

eco!Booster passer til Kärchers høytrykksvaskere for både varmt og kaldt vann (opp til 85 °C). Den er enkel å feste med EASY!Lock og har en dysestørrelse på 040. Sammenlignet med Kärchers kraftdyse, gir den 50 prosent bedre rengjøringsytelse. Den brede strålen reduserer energi- og vannforbruket, noe som gjør den mer effektiv. Perfekt for skånsom rengjøring av sarte overflater som pussede fasader eller trevegger. Det smarte dysekonseptet bruker luft for å styre vannstrålen, slik at den gir imponerende rengjøringsresultater raskt. Dette er spesielt viktig for bransjer som bygg- og anlegg eller kjøretøyvask.

Egenskaper og fordeler
50% høyere vann- og energieffektivitet*
  • Grundig, rask og mer bærekraftig rengjøring
50 % høyere vanneffektivitet¹⁾
  • Sparer vann
50 % høyere energieffektivitet¹⁾
  • Sparer energi
Svært allsidig i bruk
  • Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Spesifikasjoner

Teknisk data

Trykk (bar) maks. 300
Temperatur (°C) maks. 85
Dysestørrelse ( ) 40
Tilslutningsgjenger EASY!Lock
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,5

¹⁾ Basert på evnen til å rengjøre 50 % mer overflateareal enn en Kärcher standard flatstråle med samme mengde energi og vann.

eco!Booster JET TR 040

Videoer

Bruksområder
  • Fasaderengjøring
  • Offentlige bruksområder, for eksempel rengjøring av fasader eller gjerder.
  • Rengjøring av kjøretøy
  • Rengjøring av dyrestaller i landbruket
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