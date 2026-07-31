eco!Booster JET TR 040
eco!Booster leverer 50% større områdeytelse sammenlignet med Kärchers kraftdyse, og er ideell for sensitive overflater. Passer til både kaldt- og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 040).
eco!Booster passer til Kärchers høytrykksvaskere for både varmt og kaldt vann (opp til 85 °C). Den er enkel å feste med EASY!Lock og har en dysestørrelse på 040. Sammenlignet med Kärchers kraftdyse, gir den 50 prosent bedre rengjøringsytelse. Den brede strålen reduserer energi- og vannforbruket, noe som gjør den mer effektiv. Perfekt for skånsom rengjøring av sarte overflater som pussede fasader eller trevegger. Det smarte dysekonseptet bruker luft for å styre vannstrålen, slik at den gir imponerende rengjøringsresultater raskt. Dette er spesielt viktig for bransjer som bygg- og anlegg eller kjøretøyvask.
Egenskaper og fordeler
50% høyere vann- og energieffektivitet*
- Grundig, rask og mer bærekraftig rengjøring
50 % høyere vanneffektivitet¹⁾
- Sparer vann
50 % høyere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi
Svært allsidig i bruk
- Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar)
|maks. 300
|Temperatur (°C)
|maks. 85
|Dysestørrelse ( )
|40
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
¹⁾ Basert på evnen til å rengjøre 50 % mer overflateareal enn en Kärcher standard flatstråle med samme mengde energi og vann.
Videoer
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Bruksområder
- Fasaderengjøring
- Offentlige bruksområder, for eksempel rengjøring av fasader eller gjerder.
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
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