eco!Booster passer til Kärchers høytrykksvaskere for både varmt og kaldt vann (opp til 85 °C). Den er enkel å feste med EASY!Lock og har en dysestørrelse på 040. Sammenlignet med Kärchers kraftdyse, gir den 50 prosent bedre rengjøringsytelse. Den brede strålen reduserer energi- og vannforbruket, noe som gjør den mer effektiv. Perfekt for skånsom rengjøring av sarte overflater som pussede fasader eller trevegger. Det smarte dysekonseptet bruker luft for å styre vannstrålen, slik at den gir imponerende rengjøringsresultater raskt. Dette er spesielt viktig for bransjer som bygg- og anlegg eller kjøretøyvask.