Sammenlignet med Kärchers kraftdyse, gir eco!Booster en 50 prosent høyere områdeytelse. Den er ideell for rengjøring av sensitive overflater som pussede fasader eller trevegger. I tillegg fører den økte strålebredden til økt effektivitet, noe som reduserer energi- og vannforbruket. eco!Booster passer til både kaldt og varmtvannshøytrykksvaskere (opp til 85 °C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock-grensesnittet og har en dysestørrelse på 045. Det revolusjonerende dysekonseptet trekker inn luft for å styre vannstrålen. Dette gir førsteklasses rengjøringsresultater på kortere tid, noe som utgjør en betydelig forskjell for målgrupper som bygg- og anleggsbransjen eller kjøretøyvask.