eco!Booster JET TR 045
eco!Booster har 50% større områdeytelse enn Kärchers kraftdyse og er egnet for sensitive overflater. Passer til både kaldt og varmtvannsvaskere (dysestørrelse 045).
Sammenlignet med Kärchers kraftdyse, gir eco!Booster en 50 prosent høyere områdeytelse. Den er ideell for rengjøring av sensitive overflater som pussede fasader eller trevegger. I tillegg fører den økte strålebredden til økt effektivitet, noe som reduserer energi- og vannforbruket. eco!Booster passer til både kaldt og varmtvannshøytrykksvaskere (opp til 85 °C) fra Kärcher, er kompatibel med EASY!Lock-grensesnittet og har en dysestørrelse på 045. Det revolusjonerende dysekonseptet trekker inn luft for å styre vannstrålen. Dette gir førsteklasses rengjøringsresultater på kortere tid, noe som utgjør en betydelig forskjell for målgrupper som bygg- og anleggsbransjen eller kjøretøyvask.
Egenskaper og fordeler
50% høyere vann- og energieffektivitet*
- Grundig, rask og mer bærekraftig rengjøring
50 % høyere vanneffektivitet¹⁾
- Sparer vann
50 % høyere energieffektivitet¹⁾
- Sparer energi
Svært allsidig i bruk
- Særlig egnet for sensitive overflater som maling eller tre
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar)
|maks. 300
|Temperatur (°C)
|maks. 85
|Dysestørrelse ( )
|45
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,5
¹⁾ Basert på evnen til å rengjøre 50 % mer overflateareal enn en Kärcher standard flatstråle med samme mengde energi og vann.
Videoer
Kompatible maskiner
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Bruksområder
- Fasaderengjøring
- Offentlige bruksområder, for eksempel rengjøring av fasader eller gjerder.
- Rengjøring av kjøretøy
- Rengjøring av dyrestaller i landbruket
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